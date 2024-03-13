«Милан» могут оставить без еврокубков - названа причина

Правоохранительные органы начали проверку в отношении «Милана». Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, во время обысков в офисе были изъяты документы и компьютерное оборудование.

Как информирует источник, есть подозрения, что компания Elliott Management продолжает владеть миланским клубом, несмотря на продажу RedBird Capital Partners в 2022 году. Если это удастся доказать, то УЕФА может наказать клуб исключением из еврокубков.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «россонери» занимают второе место после 28 туров. Миланский гранд отстает от лидирующего «Интера» на 16 баллов.