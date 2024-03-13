Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» уволил Сарри официально

13 Марта 2024 • 12:28 Комментировать

Римский «Лацио» объявил об отставке главного тренера Маурицио Сарии. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Хотим поблагодарить Маурицио Сарри за сотрудничество и достигнутые цели. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере», - говорится в публикации итальянского коллектива.

«Лацио» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. После 28 туров «орлы» набрали 40 баллов и занимают лишь девятое место в турнирной таблице. Ранее римская команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух поединков мюнхенской «Баварии» (1:0, 0:3).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
13:58 · Италия. Серия А
Таккинарди: «Аллегри заслуживает большого признания, но «Ювентусу» нужно двигаться дальше»
12:28 · Италия. Серия А
«Лацио» уволил Сарри официально
12:12 · Италия. Серия А
Бывший судья Лаос: «Наполи» мог получить пенальти за фол Кубарси на Осимхене» 5
05:40 · Италия. Серия А
​Ибрагимович стал консультантом Пике
05:24 · Италия. Серия А
​Футболка Пулишича стала самой продаваемой в «Милане»
05:17 · Италия. Серия А
​Капелло: Ни «Милану», ни «Ювентусу» ещё ничего не гарантировано
05:09 · Италия. Серия А
​Альбертини: «Анчелотти жалел, что не удержал меня»
04:10 · Италия. Серия А
Матерацци нахваливает Мотту
03:25 · Италия. Серия А
​Моджи: «Пиоли критикуют незаслуженно»
01:30 · Италия. Серия Б
​Каррера стал тренером клуба Серии Б
00:35 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Я мог удержать Спаллетти, но сейчас нет смысла думать о прошлом»
12 Марта
23:22 · Италия. Серия А
Де Лаурентис прокомментировал слухи о возможном уходе Кварацхелии
22:48 · Италия. Серия А
Де Лаурентис считает, что Сарри проявил неуважение к «Лацио»
20:51 · Италия. Серия А
​Пинту высказался об уходе из «Ромы»
20:32 · Италия. Серия А
Молодой талант «Ювентуса» Йылдыз вырос в цене в три раза 10
Все новости
Рекомендуем