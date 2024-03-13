Римский «Лацио» объявил об отставке главного тренера Маурицио Сарии. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Хотим поблагодарить Маурицио Сарри за сотрудничество и достигнутые цели. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере», - говорится в публикации итальянского коллектива.

«Лацио» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. После 28 туров «орлы» набрали 40 баллов и занимают лишь девятое место в турнирной таблице. Ранее римская команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух поединков мюнхенской «Баварии» (1:0, 0:3).