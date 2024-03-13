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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович стал консультантом Пике

13 Марта 2024 • 05:40 Комментировать

Как известно, бывший защитник «Барселоны» Херард Пике пробует себя в роли администратора футбольного турнира Kings League, и для повышения популярности своей задумки он решил пригласить к сотрудничеству своего бывшего одноклубника - шведского нападающего Златана Ибрагимовича. И, как уточняет pianetamilan.it, Златан ответил согласием на приглашение Пике.

- Мне нужен был такой консультант, и он согласился с первого раза на эту роль. Никто не сможет так, как Ибра, соединить спорт со спектаклем и шоу, - пояснил Пике.

Херард Пике и Златан Ибрагимович были одноклубниками в течение одного сезона - 2009/2010 в «Барселоне».  


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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Херард Пике
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