​Ибрагимович стал консультантом Пике

Как известно, бывший защитник «Барселоны» Херард Пике пробует себя в роли администратора футбольного турнира Kings League, и для повышения популярности своей задумки он решил пригласить к сотрудничеству своего бывшего одноклубника - шведского нападающего Златана Ибрагимовича. И, как уточняет pianetamilan.it, Златан ответил согласием на приглашение Пике.

- Мне нужен был такой консультант, и он согласился с первого раза на эту роль. Никто не сможет так, как Ибра, соединить спорт со спектаклем и шоу, - пояснил Пике.

Херард Пике и Златан Ибрагимович были одноклубниками в течение одного сезона - 2009/2010 в «Барселоне».