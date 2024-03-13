​Футболка Пулишича стала самой продаваемой в «Милане»

Американский полузащитник с хорватской родословной Кристиан Пулишич перебрался в «Милан» минувшим летом и сразу стал популярен среди поклонников клуба. Этому способствуют высокие индивидуальные результаты бывшего игрока «Челси», а также номер на футболе - одиннадцатый, унаследованный от обожаемого тифози Златана Ибрагимовича. Как уточняет pianetamilan.it, именно футболка Пулишича сейчас стала самой продаваемой в клубных магазинах, причем как в обычных, так и в онлайн.

В следующем своем матче итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Вероной».