​Капелло: Ни «Милану», ни «Ювентусу» ещё ничего не гарантировано

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло считает, что фанатам «Ювентуса» и «Милана» не стоит считать, что места в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон уже гарантированы упомянутым клубам, даже несмотря на очень серьезный отрыв от четвертого места в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А. Капелло считает глупым любое неуместное использование слова «гарантии», покуда нет математической точности:

- В футболе опасно использовать слово «гарантия». Но задел, конечно, серьезный. Тем более, что Лига Европы может высосать из «Милана» лишнюю энергию. Но Стефано Пиоли всегда может рассчитывать на такой фактор, как магия Леау, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.