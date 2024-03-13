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Чемпионат Италии. Серия А

​Альбертини: «Анчелотти жалел, что не удержал меня»

13 Марта 2024 • 05:09 Комментировать

Бывший игрок итальянского «Милана» Деметрио Альбертини покинул клуб в 2002 году, после чего поиграл еще пару-тройку лет (в том числе и пять матчей за «Барселону»), и завершил карьеру. По его словам, Карло Анчелотти, тренировавший «Милан» в ту пору, позже жалел о том, что не приложил достаточных усилий для удержания Альбертини.

- Мы не обсуждали с Карло мой уход, но однажды он написал, что жалеет о том, что я не остался. Я не уверен в этом. Может, у нас появится время встретиться и за бокалом вина обсудить те времена. У кого я учился? Франк Райкард был моим идолом и учителем на поле, - цитирует слова Альбертини pianetamilan.it.


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