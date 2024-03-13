Матерацци нахваливает Мотту

Бывший игрок миланского «Интера», одиозный Марко Матерацци, прокомментировал слухи о том, что Тьяго Мотта может возглавить один из топ-клубов Италии. Матерацци всячески нахваливает своего бывшего партнера по миланскому «Интеру», но предостерегает его от поспешных шагов:

- Тьяго конкретен, не болтает лишнего, интеллигентен, готов. Он мог побороться за роль наставника «ПСЖ», но предпочел закаляться в родном чемпионате. Он ровно выстраивает свою карьеру, без особых падений, как с «Наполи» после чемпионского сезона. «Болонья» благодаря ему становится сильнее, в том числе и ментально. Я считаю, что ему не стоит спешить летом покидать «Болонью», - цитирует слова Матерацци pianetamilan.it.