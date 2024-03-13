​Моджи: «Пиоли критикуют незаслуженно»

Итальянский функционер Лучано Моджи поделился своим мнением о работе Стефано Пиоли, которого многие видят уволенным из «Милана» летом. Он считает, что Пиоли стал жертвой слишком частой критики, которая льется на него по большей части незаслуженно.

- Я считаю, что нынешнее второе место в турнирной таблице чемпионата Италии должно вполне устраивать руководство клуба, это лучше, чем год тому назад. Пиоли слишком часто критикуют, а результаты между делом не должны давать такой повод - чемпионы два года назад, вторые сейчас. Пиоли справляется с работой куда лучше, чем руководство клуба, - цитирует слова Моджи pianetamilan.it.