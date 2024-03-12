​Пинту высказался об уходе из «Ромы»

Зимой Тьягу Пинту покинул пост спортивного директора «Ромы». Функционер дал комментарий по поводу своего решения.

«Уходя из «Ромы», я много думал о том и просто чувствовал, что это подходящее время – конец цикла. Но когда я объявил о решении, все близкие мне говорили: «Зная тебя, сомневаемся, что через две недели ты успокоишься». Думаю, они были правы», - сказал Пинту I News, подчёркивая, что уход из «Ромы» он перенёс нелегко.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 14 марта – против «Брайтона» в Лиге Европы.

​«Нереально»: Экс-директор «Ромы» высказался о работе с Моуринью