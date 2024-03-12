Молодой талант «Ювентуса» Йылдыз вырос в цене в три раза

Портал Transfermarkt назвал самого подорожавшего игрока по итогу последнего обновления стоимостей в итальянской Серии А. Им стал Кенан Йылдыз, 18-летний турецкий полузащитник «Ювентуса», а также национальной сборной Турции. Так, Йылдыз прибавил к прежней стоимости на 20 млн евро и теперь оценивается в 30 млн.

На втором месте Рикардо Калафьори, защитник «Болоньи» - он прибавил в цене 12 млн и теперь стоит 25 млн. Третье место у игрока обороны миланского «Интера» Алессандро Бастони, он прибавил в цене 10 млн и теперь стоит аж 70 млн.

Отметим, что самым подешевевшим игроком по итогу обновления стоимостей в элитном дивизионе Италии стал одноклубник Йылдыза. Познакомиться с первой тройкой антирейтинга можно здесь.