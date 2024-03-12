​«Нереально»: Экс-директор «Ромы» высказался о работе с Моуринью

Бывший спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о работе с Жозе Моуринью.

«Не поймите меня неправильно, но когда ты работаешь с человеком с таким огромным авторитетом, это требует усилий. Жозе требователен, потому что он многого добился и имеет высокие стандарты.

Не забывайте, что я португалец, и я начал с ним работать, когда мне было 36. Молодому спортивному директору нормально работать с Моуринью нереально. Я многому у него научился. Он один из самых важных тренеров в истории», - сказал Пинту I News.

Так получилось, что Тьягу Пинту и Жозе Моуринью покинули «Рому» минувшей зимой. Впрочем, эти истории никак не связаны.