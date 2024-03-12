Кьеза подешевел на 10 миллионов евро

Игрок атаки туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза подешевел на 10 млн евро с момента последнего обновления стоимостей по версии портала Transfermarkt. Он стал самым подешевевшим игроком рейтинга в рамках итальянской Серии А, его стоимость снизилась с 50 млн до 40 млн - на одну пятую часть.

На втором месте форвард «Сассуоло» Доменико Берарди, который не поможет своему клубу в концовке сезона, которая обещает быть очень трудной. Берарди подешевел почти вдвое – с 20 млн евро – до 12, на 8 млн.

На третьем месте защитник «Лацио» Николо Казале. Его стоимость убавилась на 6 млн евро и теперь составляет 14 млн.