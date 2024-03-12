И Рокки, и Брокки: Названы три кандидата на пост тренера «Лацио»

Маурицио Сарри после четырёх поражений подал в отставку, а это означает, что в скором времени в «Лацио» будет новый тренер. Как сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио, первым кандидатом для римского клуба является Томмазо Рокки, который ранее работал с молодёжным составом «лациале». Отмечается, что президент римского клуба Клаудио Лотито высоко ценит Рокки.

Два других кандидата – Мирослав Клозе и Кристиан Брокки.

Как видим, «Лацио» нацелился на своих бывших игроков. И Рокки, и Клозе и Брокки сейчас не имеют тренерской работы.

«Лацио» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.