​Сарри встретится с руководством «Лацио» - он подал в отставку

Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера «Лацио». О своём намерении уйти из клуба опытный специалист уведомил руководителей во вторник днём. Теперь, как сообщает в социальных сетях журналист Альфредо Педулла, боссы «лациале» встретятся с Сарри для оформления расторжения контракта.

В понедельник «Лацио» проиграл на своём поле «Удинезе» (1:2) в календарном матче Серии А. Это поражение стало для римской команды четвёртым подряд.

На текущий момент «Лацио» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Маурицио Сарри работал с командой с лета 2021 года.