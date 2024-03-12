​«Болонья» потеряла важного игрока – команда идёт в зоне Лиги чемпионов

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее угодил в лазарет с травмой сухожилия. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, 22-летний нидерландец пропустит около трёх недель. Таким образом, Зиркзее может вернуться в строй уже в апреле.

Джошуа Зиркзее – важный игрок для «Болоньи». В 30 матчах нынешнего сезона форвард записал на свой счёт 11 голов и шесть результативных передач на партнёров. Интерес к Зиркзее проявляют топовые клубы Италии.

Отметим, что «Болонья» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Серии А, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.