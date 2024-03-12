«Ювентус» хочет продлить контракт с Камбьясо

Туринский «Ювентус» в ближайшее время хотел бы продлить контракт со своим левым защитником Андреа Камбьясо. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» хочет подписать с итальянским фуллбеком долгосрочное соглашение.

Действующий контракт Камбьясо с «Ювентусом» истекает летом 2027 года, но руководство «Ювентуса» хочет оставить левого защитника на более длительный срок. В скором времени стороны должны начать переговоры.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 24-летний Камбьясо отметился двумя голами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне Андреа выступал на правах аренды за «Болонью».