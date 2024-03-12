Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получил новую рыночную стоимость на авторитетном портале Transfermarkt.

28-летний футболист вырос в цене на полтора миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Миранчука составляет девять миллионов евро.

Стоит сказать, что хавбек впервые за последний год смог повысить свою стоимость, ведь с марта 2023 года цена россиянина либо оставалась на прежнем уровне, либо снижалась.

Максимальная стоимость Миранчука — 18 млн евро. Последний раз такая отметка была зафиксирована у хавбека в конце 2019 года.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины следующего года.