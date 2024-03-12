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Чемпионат Италии. Серия А

Зиркзее интересен трём топ-клубам из Серии А

12 Марта 2024 • 15:15 Комментировать
Эмполи
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Болонья
15.03 22:45

Нападающий «Болоньи» Джушуа Зиркзее входит в сферу интересов сразу трёх топ-клубов из итальянской Серии А. По информации от Sky Sport Germany, нидерландского форварда хотят пригласить туринский «Ювентус», «Интер» и «Милан» – команды, которые занимают первые три строчки в турнирной таблице этого розыгрыша чемпионата.

Отмечается, что «Болонья» будет требовать за Зиркзее 40 миллионов евро компенсации. Требования команды Тьяго Мотты пока отталкивают заинтересованные клубы.

В этом розыгрыше Серии А Зиркзее записал на свой актив 10 голов и 3 результативные передачи. Бывшему футболисту мюнхенской «Баварии» в мае исполнится 23 года.

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Новости по матчу

Сегодня, 12 Марта
15:15
Зиркзее интересен трём топ-клубам из Серии А
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