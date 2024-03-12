Зиркзее интересен трём топ-клубам из Серии А

Нападающий «Болоньи» Джушуа Зиркзее входит в сферу интересов сразу трёх топ-клубов из итальянской Серии А. По информации от Sky Sport Germany, нидерландского форварда хотят пригласить туринский «Ювентус», «Интер» и «Милан» – команды, которые занимают первые три строчки в турнирной таблице этого розыгрыша чемпионата.

Отмечается, что «Болонья» будет требовать за Зиркзее 40 миллионов евро компенсации. Требования команды Тьяго Мотты пока отталкивают заинтересованные клубы.

В этом розыгрыше Серии А Зиркзее записал на свой актив 10 голов и 3 результативные передачи. Бывшему футболисту мюнхенской «Баварии» в мае исполнится 23 года.