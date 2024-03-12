«Удинезе» продлил череду поражений «Лацио»

28-й тур Серии А закрывали «Лацио» с «Удинезе», самая бескомпромиссная команда после «Интера» и главные специалисты по ничейным результатам (4 против 15). Хозяева постоянно били по воротам, но это им ничего не дало.
Маттиа Дзакканьи едва не открыл счет, но мяч свалился с ноги. Это все (весь) моменты первого тайма. Но после перерыва пошли голы. На 47-й минуте гости разыграли мяч до верного, атаку завершил Лоренцо Лукка. Сразу Лаутаро Джанетти стал автором автогола, но тут же гости забили и в чужие ворота - Ойер Саррага был точен - 1:2. И снова штиль в плане остроты до финального свистка.
«Лацио» проиграл третий матч подряд и остался на девятом месте, соперник уже 13-й и на три очка оторвался от зоны вылета.
Протокол игры
|47'Лукка Лоренцо (0:1)
|(1:1) Джанетти Лаутаро49'
|51'Саррага Ойер (1:2)
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Хила Марио•Романьоли Алессио• 57'Хюсай Эльсейд•Весино Матиас•Катальди Данило60' (Камада Даити (60') •Альберто Луис81' (Педро Родригес (81') •Андерсон Фелипе 45'46' (Исаксен Густав (46') •Иммобиле Чиро60' (Кастельянос Валентин (60') •Дзакканьи Маттиа
Окойе Мадука• 64'Феррейра Жоау77' (Бийол Яка (77') • 83'Джанетти Лаутаро•Перес Неуэн 44'• 90'Перейра Роберто•Ловрич Санди•Саррага Ойер•Пайеро Мартин74' (Самарджич Лазар (74') • 88'Камара Ассан74' (Земура Джордан (74') •Товен Флорьян90' (Дэвис Кинан (90') •Лукка Лоренцо 86'
11 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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