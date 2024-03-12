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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» продлил череду поражений «Лацио»

12 Марта 2024 • 00:46 Комментировать
Лацио
1:2
Удинезе
окончен

28-й тур Серии А закрывали «Лацио» с «Удинезе», самая бескомпромиссная команда после «Интера» и главные специалисты по ничейным результатам (4 против 15). Хозяева постоянно били по воротам, но это им ничего не дало.

Маттиа Дзакканьи едва не открыл счет, но мяч свалился с ноги. Это все (весь) моменты первого тайма. Но после перерыва пошли голы. На 47-й минуте гости разыграли мяч  до верного, атаку завершил Лоренцо Лукка. Сразу Лаутаро Джанетти стал автором автогола, но тут же гости забили и в чужие ворота - Ойер Саррага был точен - 1:2. И снова штиль в плане остроты до финального свистка.

«Лацио» проиграл третий матч подряд и остался на девятом месте, соперник уже 13-й и на три очка оторвался от зоны вылета.

Протокол игры  
Лацио1:2Удинезе
  47'Лукка Лоренцо (0:1)
(1:1) Джанетти Лаутаро49'  
  51'Саррага Ойер (1:2)
Проведель ИванЛаццари МануэльХила МариоРоманьоли Алессио  57'Хюсай ЭльсейдВесино МатиасКатальди Данило 60' (Камада Даити ( 60') Альберто Луис 81' (Педро Родригес ( 81') Андерсон Фелипе  45' 46' (Исаксен Густав ( 46') Иммобиле Чиро 60' (Кастельянос Валентин ( 60') Дзакканьи Маттиа
Запасные: Мандас ХристосАндерсон АндреГонсалес ДиегоСепе ЛуиджиКазале Николо
Окойе Мадука  64'Феррейра Жоау 77' (Бийол Яка ( 77'  83') Джанетти ЛаутароПерес Неуэн  44'  90'Перейра РобертоЛоврич СандиСаррага ОйерПайеро Мартин 74' (Самарджич Лазар ( 74'  88') Камара Ассан 74' (Земура Джордан ( 74') Товен Флорьян 90' (Дэвис Кинан ( 90') Лукка Лоренцо  86'
Запасные: Кабаселе КристианПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоСаксесс ИсаакТиквич АнтониоЭхизибуэ КингслиБреннерКристенсен Томас
11 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Удинезе

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