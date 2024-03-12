«Удинезе» продлил череду поражений «Лацио»

28-й тур Серии А закрывали «Лацио» с «Удинезе», самая бескомпромиссная команда после «Интера» и главные специалисты по ничейным результатам (4 против 15). Хозяева постоянно били по воротам, но это им ничего не дало.

Маттиа Дзакканьи едва не открыл счет, но мяч свалился с ноги. Это все (весь) моменты первого тайма. Но после перерыва пошли голы. На 47-й минуте гости разыграли мяч до верного, атаку завершил Лоренцо Лукка. Сразу Лаутаро Джанетти стал автором автогола, но тут же гости забили и в чужие ворота - Ойер Саррага был точен - 1:2. И снова штиль в плане остроты до финального свистка.

«Лацио» проиграл третий матч подряд и остался на девятом месте, соперник уже 13-й и на три очка оторвался от зоны вылета.