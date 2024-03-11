Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Кто бы победил?»: Ибрагимович опубликовал фото с Джошуа фото

11 Марта 2024 • 20:26 Комментировать

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович в своей соцсети поделился фотографией с известным боксёром из Великобритании – Энтони Джошуа.

«Кто бы победил?», - подписал фотографию Златан.

Напомним, что в минувшие выходные Джошуа в поединке в Саудовской Аравии нокаутировал своего камерунского оппонента Фрэнсиса Нганну. Африканский боксёр был нокаутирован аж во втором раунде.

Сам же Златан в свои 42 года уже закончил с профессиональным футболом. С 2020 по 2023 годы его последним клубом в карьере был «Милан». На протяжении карьеры он выступал за «Аякс», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборную Швеции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Энтони Джошуа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Клопп назвал лучшего тренера мира Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
11.03.24 в 22:45
Лацио Лацио
Удинезе Удинезе
1.81 3.45 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
20:26 · Италия. Серия А
«Кто бы победил?»: Ибрагимович опубликовал фото с Джошуа фото
19:48 · Италия. Серия А
В «Роме» обсуждают новый контракт для де Росси
19:41 · Италия. Серия А
​Данило: Мы не чувствуем, что «Ювентус» намного хуже «Интера»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба следят за защитником «Арсенала» слухи
14:05 · Италия. Серия А
​«Лечче» уволил тренера за удар в стиле Зидана официально
10:18 · Италия. Серия А
​Массара интересен сразу двум клубам Серии А
09:49 · Италия. Серия А
​Калабрия провёл свой 250-й матч за «Милан»
02:00 · Италия. Серия А
Де Росси объяснил замену Дибалы
01:35 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за полузащитником «Аталанты», оценённым в 60 млн евро
01:26 · Италия. Серия А
Аллегри отреагировал на критику в свой адрес
00:46 · Италия. Серия А
«Рома» в последней атаке отобрала победу у «Фиорентины» 1
00:44 · Италия. Серия А
«Интер» готов сохранить Санчеса
10 Марта
23:24 · Италия. Серия А
Данило – о целях «Ювентуса»: «Мы хотим финишировать вторыми и выиграть Кубок Италии» 1
22:52 · Италия. Серия А
Аллегри – о ничьей с «Аталантой»: «Мы сыграли хорошо» 2
22:23 · Италия. Серия А
Гасперини: «Интер» явно превосходит всех в Серии А»
Все новости
Рекомендуем