Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович в своей соцсети поделился фотографией с известным боксёром из Великобритании – Энтони Джошуа.

«Кто бы победил?», - подписал фотографию Златан.

Напомним, что в минувшие выходные Джошуа в поединке в Саудовской Аравии нокаутировал своего камерунского оппонента Фрэнсиса Нганну. Африканский боксёр был нокаутирован аж во втором раунде.

Сам же Златан в свои 42 года уже закончил с профессиональным футболом. С 2020 по 2023 годы его последним клубом в карьере был «Милан». На протяжении карьеры он выступал за «Аякс», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборную Швеции.