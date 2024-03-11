В «Роме» обсуждают новый контракт для де Росси

После назначения Даниэле де Росси на пост главного тренера дела «Ромы» пошли в гору. Теперь, как сообщает Sky Sports, в римском клубе обсуждают новый контракт для де Росси. Молодому специалисту могут предложить трудовое соглашение на два года – до завершения сезона 2025/2026.

Как известно, после отставки Жозе Моуринью с Даниэле де Росси был подписан краткосрочный трудовой договор – он рассчитан до конца текущего сезона.

Сейчас «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны Лиги чемпионов команда Даниэле де Росси отстаёт всего лишь на три зачётных балла.