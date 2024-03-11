​Данило: Мы не чувствуем, что «Ювентус» намного хуже «Интера»

Футболист «Ювентуса» Данило дал комментарий по поводу отставания от лидирующего в Серии А «Интера» на 17 очков.

«Чувствуем ли мы, что отстаём от «Интера» на 17 очков? Нет, совсем нет», - сказал Данило итальянскому Sky.

По словам Данило, на «Ювентус» негативно повлияла январская ничья в матче против «Эмполи» (1:1).

«После той ничьей мы потеряли некоторую уверенность. Не энтузиазм, а концентрацию в матчах. И мы платим за это. Мы обсуждали между собой, что нам нужно заново открыть для себя тот дух жертвенности, который был у нас на протяжении первой части сезона», - сказал футболист.