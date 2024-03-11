В воскресенье в итальянской Серии А проходил матч между «Лечче» и «Вероной». Гости победили с минимальным счётом 1:0, благодаря чему резко поднялись в турнирной таблице.

После игры на поле завязался конфликт, и главный тренер «Лечче» Роберто Д’Аверса головой ударил в грудь игрока «Вероны» Тома Анри. Удар был похож на тот, который Зинедин Зидан нанёс Марко Матерацци в известном финале чемпионата мира – 2006.

«Лечче» объявил о решении уволить Д’Аверсу после скандального инцидента. На текущий момент команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата.