​Массара интересен сразу двум клубам Серии А

Уволенный в прошлом году из «Милана» Фредерик Массара вскоре может объявиться в одном из двух не самых последних клубов Серии А. Прямую заинтересованность в нем высказывают «Рома» и «Наполи», об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Римлянам необходимо заменить уходящего Тьягу Пинту, что касается «Наполи», то там эксцентричный президент клуба Аурелио де Лаурентис продолжает искать виновников проваленного сезона и собирается расстаться с Мауро Мелузо - его контракт истекает и продлен не будет.

Так что «Рома» и «Наполи», очень возможно, летом сразятся в дополнительном «матче» за услуги Массары.