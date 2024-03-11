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Чемпионат Италии. Серия А

​Массара интересен сразу двум клубам Серии А

11 Марта 2024 • 10:18 Комментировать

Уволенный в прошлом году из «Милана» Фредерик Массара вскоре может объявиться в одном из двух не самых последних клубов Серии А. Прямую заинтересованность в нем высказывают «Рома» и «Наполи», об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Римлянам необходимо заменить уходящего Тьягу Пинту, что касается «Наполи», то там эксцентричный президент клуба Аурелио де Лаурентис продолжает искать виновников проваленного сезона и собирается расстаться с Мауро Мелузо -  его контракт истекает и продлен не будет.

Так что «Рома» и «Наполи», очень возможно, летом сразятся в дополнительном «матче» за услуги Массары.


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