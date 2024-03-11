​Калабрия провёл свой 250-й матч за «Милан»

В очередном, двадцать восьмом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» выиграл у «Эмполи», пусть и с минимальным счетом. Таким образом, 250-й матч Давида Калабрии за «Милан» получился удачным, что бывает далеко не всегда. После игры капитан «Милана» поделился своими эмоциями, признав, что чувствует себя «как в первый раз»:

- Сегодня 250-я игра, но чувствую себя как в первый раз, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Вероной», это случится семнадцатого марта, Сейчас клуб идет на втором месте в турнирной таблице Серии А.