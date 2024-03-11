Аллегри отреагировал на критику в свой адрес

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил критикам после ничьей в матче с «Аталантой» (2:2).

В последних семи матчах Серии А туринцы одержали всего одну победу, проиграв при этом трижды. Команда отстала от «Интера» на 17 очков, а также пропустила вперёд «Милан».

«Болельщики должны признать, что хотят снова видеть нас в Лиге чемпионов. Можно критиковать команду и тренера, но никто не сможет упрекнуть нас в недостаточной самоотдаче. Мы стараемся выиграть в каждом матче, но это не всегда возможно. Наши игроки взрослеют и становятся более стойкими, что очень важно», – заявил в интервью DAZN Аллегри.

В следующем туре «Ювентус» примет на своём поле «Дженоа». Матч пройдёт 17 марта.