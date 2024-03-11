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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» в последней атаке отобрала победу у «Фиорентины»

11 Марта 2024 • 00:46 Комментировать (1)
Фиорентина
2:2
Рома

«Фиорентина» с «Ромой» сражались в матче 28-го тура Серии А. Ромелу Лукаку справа ворвался в штрафную и сильно пробил - парировано. В середине первого тайма корнер у хозяев, и Лука Раньери ударом головой открыл счет. Команды не отсиживались в обороне, а постоянно обстреливали чужие ворота. Пауло Дибала слева прорвался к штрафной, Анхелиньо прострелил, и после удобного рикошета Уссем Ауа головой отравил мяч в сетку. Вскоре Кристиано Бираги с левого фланга доставил мяч к воротам, Андреа Белотти головой сбросил на Роландо Мандрагору, а тот протолкнул мяч в сетку - 2:1. Белотти дернули за руку в штрафной - пенальти. Бираги с точки бил в левый угол, и голкипер парировал. На пятой компенсированной минуте Диего Льоренте вырвал для гостей ничью - 2:2.

«Фиорентина» идет на восьмом месте. Соперник избежал второго поражения при Даниэле де Росси и занимает пятую строчку.

Протокол игры  
Фиорентина2:2Рома
(1:0) Раньери Лука18'  
  58'Ауа Уссем (1:1)
(2:1) Мандрагора Роландо69'  
  90'Льоренте Диего (2:2)
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМиленкович Никола  65'Раньери ЛукаБираги КристианоМандрагора Роландо 90' (Нзола М'Бала ( 90') Лопес Максим 90' (Мело Артур ( 90') Гонсалес Николас 46' (Иконе Жонатан ( 46') Бонавентура Джакомо  57'Соттиль Риккардо 78' (Дункан Альфред ( 78') Белотти Андреа 90' (Барак Антонин ( 90')
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКомуццо ПьетроМартинес Лукас IIФараони МаркоДодо ДомилсонКастровилли ГаэтаноПаризи Фабьяно
Свилар МилеМанчини Джанлука  6' 33' (Хёйсен Дин ( 33'  45') Льоренте ДиегоН'Дика Эван  68'Анхелиньо Хосе 80' (Спинаццола Леонардо ( 80') Эль-Шаарави Стефан 73' (Бальданци Томмазо ( 73'  76') Кристанте БрианПаредес Леандро  37' 80' (Пеллегрини Лоренцо ( 80') Дибала Пауло 73' (Залевски Никола ( 73') Ауа УссемЛукаку Ромелу
Запасные: Боер ПьетроПатрисиу РуйБове ЭдоардоКарсдорп РикЧелик ЗекиАзмун Сердар
10 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фиорентина

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
11 Марта 2024 в 09:54
Фиорентина очень симпатичная тренерская команда, но исполнители не умеют решать исход матча в нужный момент, 5 незабитых пенальти подряд во всех матчах - это "мощный" рекорд. Последний позволил Роме отскочить в конце матча!
Основная интрига этого сезона, кто будет четвертый в зоне ЛЧ!
Три основных претендента на 4 место Аталанта, Рома и Болонья...
Может подтянуться Наполи и Фиорентина к этой борьбе, если научаться не терять очки на ровном месте в следующих турах!
Веселая нас ждет толкотня))
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