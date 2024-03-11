«Рома» в последней атаке отобрала победу у «Фиорентины»

«Фиорентина» с «Ромой» сражались в матче 28-го тура Серии А. Ромелу Лукаку справа ворвался в штрафную и сильно пробил - парировано. В середине первого тайма корнер у хозяев, и Лука Раньери ударом головой открыл счет. Команды не отсиживались в обороне, а постоянно обстреливали чужие ворота. Пауло Дибала слева прорвался к штрафной, Анхелиньо прострелил, и после удобного рикошета Уссем Ауа головой отравил мяч в сетку. Вскоре Кристиано Бираги с левого фланга доставил мяч к воротам, Андреа Белотти головой сбросил на Роландо Мандрагору, а тот протолкнул мяч в сетку - 2:1. Белотти дернули за руку в штрафной - пенальти. Бираги с точки бил в левый угол, и голкипер парировал. На пятой компенсированной минуте Диего Льоренте вырвал для гостей ничью - 2:2.

«Фиорентина» идет на восьмом месте. Соперник избежал второго поражения при Даниэле де Росси и занимает пятую строчку.