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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов сохранить Санчеса

11 Марта 2024 • 00:44 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Наполи
17.03 22:45

Миланский «Интер» рассматривает возможность продления контракта с нападающим Алексисом Санчесом.

Действующий договор 35-летнего игрока с «нерадзурри» истекает по окончании сезона. Будущее чилийца находилось под вопросом, однако теперь, согласно сведениям FcInterNews, в клубе всё больше склоняются к продлению соглашения. Игра форварда в недавних матчах убедила руководство «Интера» в его пригодности, и в апреле стороны обсудят вопрос дальнейшего сотрудничества.

Алексис Санчес записал на свой счёт три забитых мяча и три ассиста в 24 поединках нынешней кампании. В последних четырёх матчах Серии А футболист отметился одним голом и тремя результативными пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес

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