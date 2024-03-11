«Интер» готов сохранить Санчеса

Миланский «Интер» рассматривает возможность продления контракта с нападающим Алексисом Санчесом.

Действующий договор 35-летнего игрока с «нерадзурри» истекает по окончании сезона. Будущее чилийца находилось под вопросом, однако теперь, согласно сведениям FcInterNews, в клубе всё больше склоняются к продлению соглашения. Игра форварда в недавних матчах убедила руководство «Интера» в его пригодности, и в апреле стороны обсудят вопрос дальнейшего сотрудничества.

Алексис Санчес записал на свой счёт три забитых мяча и три ассиста в 24 поединках нынешней кампании. В последних четырёх матчах Серии А футболист отметился одним голом и тремя результативными пасами.