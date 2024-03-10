Данило – о целях «Ювентуса»: «Мы хотим финишировать вторыми и выиграть Кубок Италии»

Защитник «Ювентуса» Данило рассказал о задачах команды в оставшейся части сезона.

Коллектив Массимилиано Аллегри не сумел обыграть в родных стенах «Аталанту» в воскресном матче Серии А (2:2). После 28 туров «бьянконери» занимают третью позицию в турнирной таблице с 58 набранными очками, уступая «Милану» (59) и «Интеру» (75).

«Наша цель – сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы хотим финишировать вторыми в Серии А и выиграть Кубок Италии. Сейчас мы проходим через непростой отрезок. Сегодня нам не повезло, но нужно прибавлять, впереди ещё много игр. Мы пропускаем больше голов, чем обычно», – приводит журналист Николо Скира слова Данило.