Аллегри – о ничьей с «Аталантой»: «Мы сыграли хорошо»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри положительно оценил выступление своей команды в матче против «Аталанты» (2:2).

Из-за очередной осечки туринцы лишились второго места, уступив его «Милану». Отставание от «россонери» составляет одно очко, а от лидирующего «Интера» – пугающие 17 баллов.

«Думаю, мы хорошо сыграли против сильной «Аталанты». Во втором тайме мы стали лучше, но нам нужно прибавлять в игре в обороне, когда необходимо удерживать счёт. Мы слишком часто пропускаем в таких ситуациях.

Нужно сосредоточиться на положительных моментах. Сегодня мы увеличили отрыв от «Болоньи» на одно очко, также мы сохранили задел над «Аталантой» в 11 очков. Давайте не забывать, что наша цель – финишировать в четвёрке», – сказал в интервью DAZN Аллегри.