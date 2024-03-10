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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – о ничьей с «Аталантой»: «Мы сыграли хорошо»

10 Марта 2024 • 22:52 Комментировать (1)
Ювентус
2:2
Аталанта

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри положительно оценил выступление своей команды в матче против «Аталанты» (2:2).

Из-за очередной осечки туринцы лишились второго места, уступив его «Милану». Отставание от «россонери» составляет одно очко, а от лидирующего «Интера» – пугающие 17 баллов.

«Думаю, мы хорошо сыграли против сильной «Аталанты». Во втором тайме мы стали лучше, но нам нужно прибавлять в игре в обороне, когда необходимо удерживать счёт. Мы слишком часто пропускаем в таких ситуациях.

Нужно сосредоточиться на положительных моментах. Сегодня мы увеличили отрыв от «Болоньи» на одно очко, также мы сохранили задел над «Аталантой» в 11 очков. Давайте не забывать, что наша цель – финишировать в четвёрке», – сказал в интервью DAZN Аллегри.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
10 Марта 2024 в 23:35
Этот явно троллит...хорошо они сыграли. Позор, а не игра! Чем дальше в лес, тем больше дров. Ювентус уже ничем не пугает других на своем поле. Браво, Аллегри! Сначала тебя превозносили, а далее все будут проклинать.
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