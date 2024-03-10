Гасперини: «Интер» явно превосходит всех в Серии А»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не сомневается в силе миланского «Интера».

Коллектив из Бергамо поделил очки с «Ювентусом» в сегодняшнем поединке – теперь отставание туринцев от лидирующего «Интера» составляет 17 очков. Ещё недавно команда Массимилиано Аллегри всерьёз претендовала на скудетто, но результаты последних матчей, похоже, поставили точку в чемпионской гонке Серии А. Более того, «бьянконери» теперь отстают и от «Милана», который набрал на одно очко больше.

«Нет сомнений в том, что «Интер» явно превосходит всех в чемпионате, – высказывается Гасперини после игры с «Ювентусом». – Таблица выглядит очень справедливо. «Милан» и «Ювентус» – отличные команды, равные по силе», – приводит журналист Николо Скира слова рулевого «Аталанты».