«Ювентус» с «Аталантой» выдали боевую ничью

В центральном матче 28-го тура Серии А «Ювентус» принимал «Аталанту». Первый тайм не получился очень уж событийным. На 35-й минуте Тён Копмейнерс от правого угла штрафной без помех стрельнул в ближний угол ворот и открыл счет. После перерыва Федерико Кьеза убежал в отрыв и нанес удар - промах. В середине тайма атака левым краем поля, уже в штрафной Андреа Камбьяссо оторвался от соперника и метко пробил в ближнюю часть ворот - 1:1. Подача в центр штрафной гостей, Уэстон Маккенни грудью отыграл под удар Аркадиушу Милику, и поляк поразил левую часть ворот - 2:1. Тут же ответ «Аталанты», Копмейнерс на левом краю штрафной успешно пробил и сравнял счет.

«Ювентус» снова без победы, и «старая синьора» идет на третьем месте. Соперник делит пятую строчку.