Пиоли прокомментировал слухи о своём уходе из «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли получил очередной вопрос о своём будущем в клубе.

«Россонери» одержали победу над «Эмполи» в матче 28-го тура Серии А (1:0). После завершения встречи Пиоли попросили высказаться о своём положении.

«Я не знаю. Клуб помогает мне, я получаю поддержку – вот всё, что я могу сказать на этот счёт. Будущее можно считать неопределённым для всех нас, и особенно это касается тренеров, работающих в больших клубах. Сейчас мы сосредоточены на настоящем, мы хотим как можно лучше провести остаток сезона», – заявил в послематчевой беседе с DAZN Пиоли.

После сегодняшней победы «Милан» вышел на вторую строчку в турнирной таблице Серии А, опередив «Ювентус».