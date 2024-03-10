Кьеллини назвал Роналду своим злейшим врагом

Бывший футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о своём бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».

«Мой злейший враг, но лучший командный партнер», — цитирует Кьеллини Goattworld.

Напомним, Кьеллини и Роналду вместе выступали за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

В текущем сезоне 39-летний португалец принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

Трудовой договор Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 млн евро.