Индзаги — лучший тренер года в Италии

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги признан лучшим итальянским специалистом по итогам года. Об этом сообщает Calciomercato.

— Я благодарен за то, что мне вручили такую престижную награду. Но это было бы невозможно без тех людей, которые работают со мной на протяжении длительного времени, — заявил Индзаги Calciomercato.

Тренер отметил, что посвящает данную награду всем своим подопечным и своей семье.

Напомним, в сезоне-2022/23 «Интер» под руководством Индзаги завоевал бронзовые медали Серии А, стал обладателем Кубка Италии и добрался до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл «Манчестер Сити» с минимальным счетом 0:1.