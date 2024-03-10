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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги — лучший тренер года в Италии

10 Марта 2024 • 19:37 Комментировать (3)
Интер Милан
...
Наполи
17.03 22:45

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги признан лучшим итальянским специалистом по итогам года. Об этом сообщает Calciomercato.

— Я благодарен за то, что мне вручили такую престижную награду. Но это было бы невозможно без тех людей, которые работают со мной на протяжении длительного времени, — заявил Индзаги Calciomercato.

Тренер отметил, что посвящает данную награду всем своим подопечным и своей семье.

Напомним, в сезоне-2022/23 «Интер» под руководством Индзаги завоевал бронзовые медали Серии А, стал обладателем Кубка Италии и добрался до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл «Манчестер Сити» с минимальным счетом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Марта
19:37
Индзаги — лучший тренер года в Италии 3
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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Комментарии (3) Все комментарии
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One Live
10 Марта 2024 в 21:25
Он и в этом году лучший!
Становится настоящим топ тренером!
CERG
10 Марта 2024 в 20:29
Очень красивая игра! Стараюсь смотреть когда есть время, умный футбол в касание, всё за что любим Италию!
InterSan
10 Марта 2024 в 19:44
Все по делу.
Forza Inter.
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