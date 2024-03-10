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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри предложили «Барселоне»

10 Марта 2024 • 19:21 Комментировать (1)

«Барселона» находится в поиске тренера, который по завершению сезона сменит у руля команды Хави. Как стало известно Foot Mercato, руководителям каталонского клуба был предложен нынешний наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Впрочем, кандидатура итальянца не получила единодушного одобрения – некоторые моменты в его досье не убеждают боссов «Барселоны».

Ближайший матч «Барселона» проведёт во вторник, 12 марта. Команда Хави будет играть на своём поле против «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Неаполе команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Президент «Барселоны» встретился с известным тренером из Германии

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Ювентус Барселона Массимилиано Аллегри ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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intermerdano
10 Марта 2024 в 21:56
забирайте 🤣
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