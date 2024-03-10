​Аллегри предложили «Барселоне»

«Барселона» находится в поиске тренера, который по завершению сезона сменит у руля команды Хави. Как стало известно Foot Mercato, руководителям каталонского клуба был предложен нынешний наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Впрочем, кандидатура итальянца не получила единодушного одобрения – некоторые моменты в его досье не убеждают боссов «Барселоны».

Ближайший матч «Барселона» проведёт во вторник, 12 марта. Команда Хави будет играть на своём поле против «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Неаполе команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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