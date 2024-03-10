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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на битву с «Ювентусом»

10 Марта 2024 • 19:06 Комментировать
Ювентус
2:2
Аталанта
окончен

Сегодня, 10 марта, «Аталанта» на выезде встретится с «Ювентусом» в рамках 28-го тура чемпионата Италии.

Пресс-служба коллектива из Бергамо опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки (вр), Скальвини, Джимсити, Хин, Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич, Руджери, Копмейнерс, де Кетеларе, Скамакка.

Начало матча между «Ювентусом» и «Аталантой» запланировано на 20:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, в первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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