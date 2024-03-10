Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на битву с «Ювентусом»

Сегодня, 10 марта, «Аталанта» на выезде встретится с «Ювентусом» в рамках 28-го тура чемпионата Италии.

Пресс-служба коллектива из Бергамо опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки (вр), Скальвини, Джимсити, Хин, Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич, Руджери, Копмейнерс, де Кетеларе, Скамакка.

Начало матча между «Ювентусом» и «Аталантой» запланировано на 20:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, в первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.