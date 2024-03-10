«Милан» забил один гол «Эмполи» и подвинул «Ювентус» со второго места

В 28-м туре Серии А «Милан» играл дома против «Эмполи» и был сильнее противника, позволив тому лишь раз пробить по воротам. На первых минутах Кристиан Пулишич издали запустил мяч в ближнюю часть ворот - парировано. Под конец тайма Ноа Окафор слева отыграл к линии штрафной, и Пулишич в касание открыл счет. Рубен Лофтус-Чик со средней дистанции атаковал в дальний угол, вратарь выручил. Давиде Калабрия без помех бил головой и не попал по высоте.
«Милан» потеснил «Ювентус» со второго места, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Пулишич Кристиан41'
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо63' (Муса Юнус (63') •Эрнандес Тео•Рейндерс Тиджани 26'63' (Калюлю Пьер (63') •Беннасер Исмаэль•Пулишич Кристиан63' (Чуквуэзе Саму (63') •Лофтус-Чик Рубен•Окафор Ноа90' (Адли Ясин (90') •Йович Лука73' (Жиру Оливье (73')
Каприле Элия•Исмайли Ардиан42' (Берешиньски Бартош (42') •Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Гьяси Эммануэль•Пеццелла Джузеппе 53'55' (Какаче Либерато (55') •Фаццини Якопо 24'55' (Коваленко Виктор (55') •Мале Юссеф•Камбьяги Николо•Журковски Шимон 65'76' (Канчельери Маттео (76') • 80'Ньянг М'Байе76' (Дестро Маттиа (76')
10 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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