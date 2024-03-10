«Милан» забил один гол «Эмполи» и подвинул «Ювентус» со второго места

В 28-м туре Серии А «Милан» играл дома против «Эмполи» и был сильнее противника, позволив тому лишь раз пробить по воротам. На первых минутах Кристиан Пулишич издали запустил мяч в ближнюю часть ворот - парировано. Под конец тайма Ноа Окафор слева отыграл к линии штрафной, и Пулишич в касание открыл счет. Рубен Лофтус-Чик со средней дистанции атаковал в дальний угол, вратарь выручил. Давиде Калабрия без помех бил головой и не попал по высоте.

«Милан» потеснил «Ювентус» со второго места, соперник - 15-й.