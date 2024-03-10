Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» забил один гол «Эмполи» и подвинул «Ювентус» со второго места

10 Марта 2024 • 18:55 Комментировать
Милан
1:0
Эмполи
окончен

В 28-м туре Серии А «Милан» играл дома против «Эмполи» и был сильнее противника, позволив тому лишь раз пробить по  воротам. На первых минутах Кристиан Пулишич издали запустил мяч в ближнюю часть ворот  - парировано. Под конец тайма Ноа Окафор слева отыграл к линии штрафной, и Пулишич в касание открыл счет. Рубен Лофтус-Чик со средней дистанции атаковал в дальний угол, вратарь выручил. Давиде Калабрия без помех бил головой и не попал по высоте.

«Милан» потеснил «Ювентус» со второго места, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Милан1:0Эмполи
(1:0) Пулишич Кристиан41'  
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав МаликТомори Фикайо 63' (Муса Юнус ( 63') Эрнандес ТеоРейндерс Тиджани  26' 63' (Калюлю Пьер ( 63') Беннасер ИсмаэльПулишич Кристиан 63' (Чуквуэзе Саму ( 63') Лофтус-Чик РубенОкафор Ноа 90' (Адли Ясин ( 90') Йович Лука 73' (Жиру Оливье ( 73')
Запасные: Спортьелло МаркоГаббия МаттеоТерраччано ФилиппоКьяер СимонХименес АлехандроМиранте Антонио
Каприле ЭлияИсмайли Ардиан 42' (Берешиньски Бартош ( 42') Валюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноГьяси ЭммануэльПеццелла Джузеппе  53' 55' (Какаче Либерато ( 55') Фаццини Якопо  24' 55' (Коваленко Виктор ( 55') Мале ЮссефКамбьяги НиколоЖурковски Шимон  65' 76' (Канчельери Маттео ( 76'  80') Ньянг М'Байе 76' (Дестро Маттиа ( 76')
Запасные: Бастони СимонеБериша ЭтритЧерри АльбертоЭбюэхи ТайроннШпенди СтивенПеризан СамуэлеКапуто Франческо
10 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Эмполи

Новости по матчу

Сегодня, 10 Марта
16:30
«Милан» - «Эмполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
15:59
​«Милан» огласил состав на игру с «Эмполи»
02:33
Милан - Эмполи: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:30
Точный прогноз и ставка на матч Милан – Эмполи чемпионата Италии – 10 марта 2024
09 Марта
12:34
Романо оценил вероятность перехода Леау в «Манчестер Сити»
00:45
«Милан» не может согласовать контракт с 15-летним Камардой – игрок интересен топ-клубам
08 Марта
22:47
Ибрагимович рассказал о своей новой роли в «Милане»
22:31
Леау ушёл от ответа на вопрос об интересе «ПСЖ»
22:14
Ибрагимович оценил работу Пиоли в «Милане»
07 Марта
16:58
Гутьеррес входит в шорт-лист «Баварии» на замену Дэвису, но главная цель – защитник из Серии А
05 Марта
21:09
Роналдиньо назвал клуб, в который мог перейти: «Это изменило бы мою жизнь»
14:22
​Леау признался, что его злит в современном футболе
04 Марта
22:37
«Бавария» оценила стоимость Тео Эрнандеса, которым хочет заменить Дэвиса
17:58
«Мир без расистов»: Леау рассказал о своей мечте
14:03
Леау: «Моё будущее связано с «Миланом», у меня есть контракт на 4 года»
11:48
«Милан» не заинтересован в аренде Гюлера
02 Марта
15:15
«Боруссия» Дортмунд нацелилась на форварда «Милана»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
«Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Верона Верона
0
1
2.06 3.30 3.55
Видео
Окончен
Милан Милан
Эмполи Эмполи
1
0
1.39 4.80 7.00
Видео
10.03.24 в 20:00
Ювентус Ювентус
Аталанта Аталанта
2.00 3.45 3.55
Видео
10.03.24 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Рома Рома
2.34 3.40 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:21 · Италия. Серия А
​Аллегри предложили «Барселоне»
19:06 · Италия. Серия А
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на битву с «Ювентусом»
18:55 · Италия. Серия А
«Милан» забил один гол «Эмполи» и подвинул «Ювентус» со второго места
18:54 · Италия. Серия А
​«Ювентус» назвал состав на игру с «Аталантой»
17:58 · Англия. Премьер-лига
​Известно условие трансфера Лукаку в «Рому»
16:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Эмполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:29 · Италия. Серия А
«Верона» резко поднялась в таблице Серии А, набрав три очка на поле «Лечче»
15:59 · Италия. Серия А
​«Милан» огласил состав на игру с «Эмполи»
11:01 · Италия. Серия А
«Нужно сделать это немедленно»: Капелло дал совет «Роме» по де Росси
09:59 · Италия. Серия А
«Интер» поздравил с днями рождения двух звёзд прошлого
09:25 · Италия. Серия А
​«Мальдини - самый сложный оборонец» - Саморано выбрал свою идеальную команду
09:10 · Италия. Серия А
​Каладзе советует «Милану» пригласить Кварацхелию
09:00 · Италия. Серия А
​Пессина забил быстрейший гол «Монцы» за всю историю клуба в Серии А
08:32 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Леау так и не сделает тот необходимый шаг, чтобы стать суперзвездой»
Все новости
Рекомендуем