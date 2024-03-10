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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» назвал состав на игру с «Аталантой»

10 Марта 2024 • 18:54 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
1 2.30 X 3.25 2 3.40
Через 0 ч. 6 мин.

В воскресенье вечером в чемпионате Италии пройдёт матч между «Ювентусом» и «Аталантой». Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Миретти, Айлинг-Жуниор, Кьеза, Милик.

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Аталантой» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЮВЕНТУС АТАЛАНТА
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