​«Ювентус» назвал состав на игру с «Аталантой»

В воскресенье вечером в чемпионате Италии пройдёт матч между «Ювентусом» и «Аталантой». Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Миретти, Айлинг-Жуниор, Кьеза, Милик.

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Аталантой» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата.