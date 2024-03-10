«Верона» резко поднялась в таблице Серии А, набрав три очка на поле «Лечче»

В воскресенье в итальянской Серии А пересекались «Лечче» и «Верона». Если судить по статистическим показателям, игра была примерно равной. Тем не менее, в самом главном критерии лучше преуспели гости. Они забили гол на 17-й минуте – отличился Майкл Фолоруншо. Это взятие ворот оказалось единственным в матче.

«Верона» раздобыла три очка и резко поднялась – с 19-й на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, у команды 26 баллов.

«Лечче» с 25 очками пока что идёт 16-м. От зоны вылета команду отделяет всего лишь одно очко. Как видим, ситуация в этой зоне таблицы невероятно плотная.