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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» резко поднялась в таблице Серии А, набрав три очка на поле «Лечче»

10 Марта 2024 • 16:29 Комментировать
Лечче
0:1
Верона

В воскресенье в итальянской Серии А пересекались «Лечче» и «Верона». Если судить по статистическим показателям, игра была примерно равной. Тем не менее, в самом главном критерии лучше преуспели гости. Они забили гол на 17-й минуте – отличился Майкл Фолоруншо. Это взятие ворот оказалось единственным в матче.

«Верона» раздобыла три очка и резко поднялась – с 19-й на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, у команды 26 баллов.

«Лечче» с 25 очками пока что идёт 16-м. От зоны вылета команду отделяет всего лишь одно очко. Как видим, ситуация в этой зоне таблицы невероятно плотная.  

Протокол игры  
Лечче0:1Верона
  17'Фолоруншо Майкл (0:1)
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенПонграчич Марин  90'Баскиротто ФедерикоГалло Антонино 70' (Доргу Патрик ( 70') Гонсалес ХоанРамадани Юльбер 81' (Блен Алексис ( 81') Уден Реми 81' (Пьеротти Сантьяго ( 81') Алмквист Понтус 60' (Пикколи Роберто ( 60') Крстович НиколаБанда Ламек  37' 70' (Сансоне Никола ( 70'  79')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедонРафья ХамзаТуба АхмедБорбей АлександруВенути Лоренцо
Монтипо ЛоренцоТчатчуа Джексон  43' 58' (Свидерски Кароль ( 58') Маньяни ДжанджакомоКоппола ДиегоКабаль ХуанДуда ОндрейСердар Суат 76' (Силва Даниэл ( 76'  84') Суслов Томаш 86' (Анри Тома ( 86'  90') Фолоруншо МайклЛазович Дарко 76' (Митрович Стефан ( 76') Нослин Тейяни 58' (Сентонз Фабьен ( 58')
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоКьеза МаттиаТавшан ЭлаисПерилли СимонеБелахяне РедаВинагре Рубен
10 марта. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Лечче

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