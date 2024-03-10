«Верона» резко поднялась в таблице Серии А, набрав три очка на поле «Лечче»

В воскресенье в итальянской Серии А пересекались «Лечче» и «Верона». Если судить по статистическим показателям, игра была примерно равной. Тем не менее, в самом главном критерии лучше преуспели гости. Они забили гол на 17-й минуте – отличился Майкл Фолоруншо. Это взятие ворот оказалось единственным в матче.
«Верона» раздобыла три очка и резко поднялась – с 19-й на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, у команды 26 баллов.
«Лечче» с 25 очками пока что идёт 16-м. От зоны вылета команду отделяет всего лишь одно очко. Как видим, ситуация в этой зоне таблицы невероятно плотная.
Протокол игры
|17'Фолоруншо Майкл (0:1)
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин• 90'Баскиротто Федерико•Галло Антонино70' (Доргу Патрик (70') •Гонсалес Хоан•Рамадани Юльбер81' (Блен Алексис (81') •Уден Реми81' (Пьеротти Сантьяго (81') •Алмквист Понтус60' (Пикколи Роберто (60') •Крстович Никола•Банда Ламек 37'70' (Сансоне Никола (70') 79'
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон 43'58' (Свидерски Кароль (58') •Маньяни Джанджакомо•Коппола Диего•Кабаль Хуан•Дуда Ондрей•Сердар Суат76' (Силва Даниэл (76') • 84'Суслов Томаш86' (Анри Тома (86') • 90'Фолоруншо Майкл•Лазович Дарко76' (Митрович Стефан (76') •Нослин Тейяни58' (Сентонз Фабьен (58')
10 марта. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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