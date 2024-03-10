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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» огласил состав на игру с «Эмполи»

10 Марта 2024 • 15:59 Комментировать
Милан
0:0
Эмполи
1 1.43 X 4.80 2 7.60
1-й тайм

В воскресенье вечером «Милан» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Эмполи». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Тео Эрнандес, Беннасер, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Окафор, Йович.

Матч Серии А между «Миланом» и «Эмполи» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.  

На текущий момент «Милан» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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МИЛАН ЭМПОЛИ
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