​«Милан» огласил состав на игру с «Эмполи»

В воскресенье вечером «Милан» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Эмполи». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Тео Эрнандес, Беннасер, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Окафор, Йович.

Матч Серии А между «Миланом» и «Эмполи» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Милан» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.