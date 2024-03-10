«Нужно сделать это немедленно»: Капелло дал совет «Роме» по де Росси

Известный тренер Фабио Капелло высказался о работе Даниэле де Росси на посту наставника столичной «Ромы».

«Де Росси воспользовался своим шансом в «Роме». Клубу нужно немедленно подписать с ним новый контракт, учитывая то, как он повлиял на игру и результаты команды. Даниэле заслужил новое соглашение», - цитирует Капелло AS.

Де Росси занял пост главного тренера «Ромы» в январе, заменив португальца Жозе Моуринью. Под руководством итальянского наставника римская команда сыграла десять матчей, в которых одержала восемь побед. В настоящий момент «волки» занимают пятое место в таблице Серии А.