«Интер» поздравил с днями рождения двух звёзд прошлого

Суббота оказалась очень знаменательным днем для миланского «Интера» - победой над «Болоньей» в очередном туре итальянского чемпионата клуб Симоне Индзаги приличествующим образом отметил 116-й день рождения клуба, но не только.

Дело в том, что в субботу свои дни рождения отпраздновали сразу двое звездных игроков прошлого - Юрий Джоркаефф и Хуан-Себастьян Верон. Французскому игроку с армянскими корнями исполнилось 56 лет, аргентинцу - 49. Миланский клуб отметил обоих в публикации в своих социальных сетях.

В следующем туре чемпионата Италии «Интеру» предстоит сыграть с «Наполи».