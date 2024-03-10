​«Мальдини - самый сложный оборонец» - Саморано выбрал свою идеальную команду

Выступавший в прошлом за мадридский «Реал» и итальянский «Интер» чилийский нападающий Иван Саморано выбрал свою идеальную команду. В ворота Саморано поставил Икера Касильяса, хотя когда он играл за «Реал», Касильяс был еще далек от основного состава.

В оборону Саморано первым делом поставил Паоло Мальдини, назвав его самым сложным защитником в своей карьере (против него Саморано играл во второй половине 90-х годов, уже будучи нападающим «Интера»). Отметил он и бразильца Кафу, а также его соотечественника Роберто Карлоса. В полузащиту Иван снарядил Зидана, а в нападение двоих Ронов - Роналду и Роналдо.