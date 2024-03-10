​Каладзе советует «Милану» пригласить Кварацхелию

Бывший игрок итальянского «Милана» Каха Каладзе считает, что его соотечественник Хвича Кварацхелия мог бы хорошо вписаться в состав «Милана». Сейчас Кварацхелия проводит свой второй сезон в другом итальянском клубе - «Наполи». Но после прошлого, триумфального сезона, нынешний чемпионат как Кварацхелия, так и сам клуб, проводят куда скромнее.

- Очень хочу увидеть Кварацхелию поскорее в том команде, в команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Он достоин играть в команде уровня «Реала» или «Милана». Может, «Милан» заберет его к себе? - вопрошает Каладзе, слова которого цитирует итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.