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Чемпионат Италии. Серия А

​Каладзе советует «Милану» пригласить Кварацхелию

10 Марта 2024 • 09:10 Комментировать

Бывший игрок итальянского «Милана» Каха Каладзе считает, что его соотечественник Хвича Кварацхелия мог бы хорошо вписаться в состав «Милана». Сейчас Кварацхелия проводит свой второй сезон в другом итальянском клубе - «Наполи». Но после прошлого, триумфального сезона, нынешний чемпионат как Кварацхелия, так и сам клуб, проводят куда скромнее.

- Очень хочу увидеть Кварацхелию поскорее в том команде, в команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Он достоин играть в команде уровня «Реала» или «Милана». Может, «Милан» заберет его к себе? - вопрошает Каладзе, слова которого цитирует итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.


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