​Пессина забил быстрейший гол «Монцы» за всю историю клуба в Серии А

В Италии проходят матчи двадцать восьмого тура Серии А, «Монца» сумела обыграть в гостевом матче «Дженоа», забив три мяча. Первый из них залетел в ворота «грифонов» на 7 минуте 3 секунде. и это был быстрейший гол, который «Монца» забила за все свое время пребывания в высшем свете итальянского футбола (а это второй сезон).

В прошлом году команде удалось забить в ворота «Кремонезе» на 7:08, теперь же это получилось сделать на пять секунд раньше. В следующем туре итальянского чемпионата «Монца» примет в домашнем матче «Кальяри». Это случится шестнадцатого марта.