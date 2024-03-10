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Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянский журналист: «Леау так и не сделает тот необходимый шаг, чтобы стать суперзвездой»

10 Марта 2024 • 08:32 Комментировать

Известный итальянский журналист Массимо Бонанни не верит в то, что португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау станет суперзвездой в обозримом будущем. По его мнению, Леау так и останется в подающих большие надежды, прежде всего из-за своей увлеченности посторонними, помимо футбола, вещами.

- Леау - огромный талант, но в нем нет личности. Я думаю, что он никогда не сделает этот желаемый шаг вперед чтобы стать суперзвездой, - цитирует слова Бонанни pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он играл за французский «Лилль».


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Милан Рафаэл Леау
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