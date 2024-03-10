​Каладзе: «Милану» нужен молодой форвард вместо Жиру»

Бывший грузинский нападающий «Милана» Каха Каладзе считает, что итальянский клуб больше не может полагаться на Оливье Жиру в силу его возраста и летом необходимо обязательно пригласить усиление. Таковым Каладзе видит молодого, но перспективного нападающего:

- Надо поблагодарить Оливье за все, что он сделал, несмотря на сложности. Но если «Милан» не может позволить себе Холанна, то надо попробовать с молодым нападающим, вокруг которого можно будет несколько лет строить игру. Таким, каким в мое время для «Милана» стал Андре Шевченко. - цитирует слова грузинского экс-футболиста pianetamilan.it.