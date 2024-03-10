«Дженоа» отыграл два мяча у «Монцы», но всё равно уступил

Середняки Серии А «Дженоа» и «Монца» порадовали непредсказуемым характером матча. На восьмой минуте гости разыграли комбинацию, которую ударом в упор завершил Маттео Пессина. Вскоре Дани Мота эффектно пробил ножницами - 0:2. Андреа Кольпани мог делать счет разгромным, но попал в перекладину.
Сразу после перерыва Пабло Мари сыграл рукой - пенальти. Альберт Гудмундссон не смог переиграть вратаря с точки, но был первым на добивании - 1:2. И все же хозяева сравняли счет после попытки Витора Оливейры. На 80-й минуте «Монца» снова праздновала успех, это только вышедший на замену Даниэль Мальдини вырвал победу для гостей - 2:3. Его команда поднялась на 10-е место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|8'Пессина Маттео (0:1)
|18'Мота Дани (0:2)
|(1:2) Гудмундссон Альберт53'
|(2:2) Оливейра Витор68'
|80'Мальдини Даниэль (2:3)
Мартинес Хосеп•Фольякко Алессандро46' (Спенс Джед (46') •Бани Маттиа•Де Винтер Кони•Сабелли Стефано 17'84' (Экубан Калеб (84') •Стротман Кевин46' (Оливейра Витор (46') •Бадель Милан88' (Торсби Мортен (88') •Френдруп Мортен46' (Малиновский Руслан (46') •Мессиас Жуниор•Гудмундссон Альберт•Ретеги Матео
Ди Грегорио Микеле•Биринделли Самуэле86' (Перейра Педру II (86') •Иццо Армандо•Мари Пабло•Карбони Андреа•Акпа-Акпро Жан-Даниэль75' (Мальдини Даниэль (75') •Бондо Уоррен•Кольпани Андреа63' (Кирьякопулос Георгиос (63') •Пессина Маттео86' (Мачин Хосе (86') •Мота Дани75' (Карбони Валентин (75') •Джурич Милан II 44'
09 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".
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