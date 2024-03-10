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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» отыграл два мяча у «Монцы», но всё равно уступил

10 Марта 2024 • 00:45 Комментировать
Дженоа
2:3
Монца
окончен

Середняки Серии А «Дженоа» и «Монца» порадовали непредсказуемым характером матча. На восьмой минуте гости разыграли комбинацию, которую ударом в упор завершил Маттео Пессина. Вскоре Дани Мота эффектно пробил ножницами - 0:2. Андреа Кольпани мог делать счет разгромным, но попал в перекладину.

Сразу после перерыва Пабло Мари сыграл рукой - пенальти. Альберт Гудмундссон не смог переиграть вратаря с точки, но был первым на добивании - 1:2. И все же хозяева сравняли счет после попытки Витора Оливейры. На 80-й минуте «Монца» снова праздновала успех, это только вышедший на замену Даниэль Мальдини вырвал победу для гостей - 2:3. Его команда поднялась на 10-е место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Дженоа2:3Монца
  8'Пессина Маттео (0:1)
  18'Мота Дани (0:2)
(1:2) Гудмундссон Альберт53'  
(2:2) Оливейра Витор68'  
  80'Мальдини Даниэль (2:3)
Мартинес ХосепФольякко Алессандро 46' (Спенс Джед ( 46') Бани МаттиаДе Винтер КониСабелли Стефано  17' 84' (Экубан Калеб ( 84') Стротман Кевин 46' (Оливейра Витор ( 46') Бадель Милан 88' (Торсби Мортен ( 88') Френдруп Мортен 46' (Малиновский Руслан ( 46') Мессиас ЖуниорГудмундссон АльбертРетеги Матео
Запасные: Читтадини ДжорджоЛеали НиколаСоммарива ДаниэлеТоммазо ПиттиноБохинен Эмиль
Ди Грегорио МикелеБиринделли Самуэле 86' (Перейра Педру II ( 86') Иццо АрмандоМари ПаблоКарбони АндреаАкпа-Акпро Жан-Даниэль 75' (Мальдини Даниэль ( 75') Бондо УорренКольпани Андреа 63' (Кирьякопулос Георгиос ( 63') Пессина Маттео 86' (Мачин Хосе ( 86') Мота Дани 75' (Карбони Валентин ( 75') Джурич Милан II  44'
Запасные: Коломбо ЛоренцоСоррентино АлессандроПопович МатияКальдирола ЛукаДзербин АлессиоГори СтефаноЧиурриа ПатрикДонати Джулио
09 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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