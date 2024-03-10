«Дженоа» отыграл два мяча у «Монцы», но всё равно уступил

Середняки Серии А «Дженоа» и «Монца» порадовали непредсказуемым характером матча. На восьмой минуте гости разыграли комбинацию, которую ударом в упор завершил Маттео Пессина. Вскоре Дани Мота эффектно пробил ножницами - 0:2. Андреа Кольпани мог делать счет разгромным, но попал в перекладину.

Сразу после перерыва Пабло Мари сыграл рукой - пенальти. Альберт Гудмундссон не смог переиграть вратаря с точки, но был первым на добивании - 1:2. И все же хозяева сравняли счет после попытки Витора Оливейры. На 80-й минуте «Монца» снова праздновала успех, это только вышедший на замену Даниэль Мальдини вырвал победу для гостей - 2:3. Его команда поднялась на 10-е место, соперник - 12-й.