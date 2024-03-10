Индзаги: Наши игроки делают что-то экстраординарное

Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Болоньей» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась минимальной победой миланского клуба, единственный гол в игре забил Янн-Аурель Биссекк.

- У нас было преимущество в первой половине встречи, потом «Болонья» доказала, почему они находятся наверху в таблице. У «Интера» чувствовалась усталость и были мысли о следующих матчах. Наши игроки делают что-то экстраординарное, но мы знаем, что впереди еще 10 туров, - передаёт слова Индзаги Football Italia.

«Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с большим отрывом от идущего на второй строчке «Ювентуса». В активе команды Индзаги 75 очков. «Болонья» с 51 баллом располагается на четвёртом месте.

13 марта «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Атлетико». В первой игре коллектив из Милана победил со счётом 1:0.